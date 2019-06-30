Іспанія виграла Євро-2019 U-21 – безпорадна Німеччина, рекорди "Ла рохіти", шедеври Руїса та Амірі

Молодіжна збірна Іспанії у фіналі чемпіонату Європи U-21 впевнено обіграла Німеччину.

Євро-2019 U-21. Фінал.

Іспанія – Німеччина – 2:1

Голи: Руїс, 7, Ольмо, 69 – Амірі, 88

У фіналі цьогорічного молодіжного чемпіонату Європи зустрічалися тіж команди, що і два роки тому. Два роки тому на турнірі в Польщі Німеччина мінімально здолала Іспанію, тому "ла рохіта", яка стала рекордсменом за кількістю виходів у фінали Євро-U-21 (8 разів), була рішуче налаштована взяти реванш.

Фінал Євро-2019 U-21: Іспанія – Німеччина – відео голів

Звітний поєдинок розпочався з активних дій підопічних Луїса де ла Фуенте, що дуже швидко дало свої плоди. Вже на 7-й хвилині Фабіан Руїс прийняв розрізний пас від Оярсабаля, самотужки "протягнув" м'яч від центрального кола і завдав блискучого удару в дальній кут воріт.

Пропустивши швидкий гол, збірна Німеччини забрала м'яч під свій контроль, але по-справжньому потурбувати Антоніо Сіверу гравцям "бундестім" так і не вдалося.

На 33-й Хесус Вальєхо дуже грубо зіграв проти Вальдшмідта, за що міг отримати й червону картку, але арбітр вирішив обмежитись попередженням для капітана іспанців.

Другий тайм Німеччина розпочала з того, що втратила чудову нагоду відновити рівновагу. Однак Амірі забракло майстерності реалізувати момент. Моментів біля воріт іспанців значно побільшало, але більшість із них переривав Хесус Вальєхо, який провів блискучий поєдинок.

Натомість, контратаки "ла рохіти" ставали все гострішими. На 69-й хвилині іспанці швидко дісталися до штрафного суперника. По воротах знову пробивав Руїс, голкіпер німців відбив м'яч перед собою, а Дані Ольмо відправив його у ворота.

Після другого гола гра заспокоїлася. Іспанія більше тримала м'яч і мала ще кілька нагод відзначитися. Однак забила Німеччина. Наприкінці матчу Амірі потужно пробив з-за меж штрафного, м'яч після рекошету від Вальєхо опустився за спину воротареві. Часу здійснити камбек гравцям "бундестім" не вистачило.

Таким чином Іспанія зуміла помститися за поразку у минулому чемпіонаті Європи U-21 і здобула титул, повторивши рекорд Італії за кількістю трофеїв – в обох збірних по 5 перемог на молодіжній континентальній першості.