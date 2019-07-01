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Фабиан Руис стал лучшим игроком Евро-2019 U-21 – он роскошно забил в финале

10:21 48 Читати українською
Фабиан Руис стал лучшим игроком Евро-2019 U-21 – он роскошно забил в финале
Фабиан Руис / официальный твиттер турнира

Полузащитник испанской молодежки Фабиан Руис признан лучшим игроком чемпионата Европы-2019 среди сборных U-21.

Хавбек Наполи – лучший игрок турнира, сообщает официальный твиттер Евро-2019.

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Фабиан Руис был одним из лидеров испанской молодежки во время турнира. В частности, он открыл счет в финальном матче, забив немцам классным дальним ударом.

Всего в его активе 4 матча, в которых Фабиан забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. К слову, Руис уже надевал футболку и национальной сборной. В июне он сыграл 2 поединка квалификации к чемпионату Европы-2020.

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