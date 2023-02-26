На думку багатьох, другорядний трофей мав дуже важливе значення для обох учасників фіналу. Манчестер Юнайтед нічого не вигравав 5 років. У Ньюкасла ця серія ще довша, але нові власники налаштовані змінити це. Доведеться іще зачекати.

МЮ виграв перший трофей за 5 років – Каземіро повертає дух Фергюсона, київський антигерой нагадав про себе

Манкуніанці зі старту матчу взяли гру під свій контроль і ще до перерви зуміли забити два м'ячі. Спочатку Каземіро скористався передачею від Люка Шоу, а невдовзі Свен Ботман зрізав м'яч у власні ворота. У другому таймі рахунок не змінився. Манчестер Юнайтед став володарем Кубка англійської ліги.

Також цей матч став знаковим для Давіде Де Хеа – тепер у його активі 181 матч без пропущених голів, і це новий рекорд МЮ. Раніше першість за цим показником утримував Петер Шмейхель.