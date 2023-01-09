Уболівальники Ньюкасла поскаржилися на переповненість стадіону Хіллсборо під час матчу Кубка Англії з Шеффілд Венсдей.

Футбольна асоціація Англії (FA) має намір розслідувати повідомлення про переповненість стадіону Хіллсборо під час матчу третього раунду Кубка Англії між Шеффілд Венсдей та Ньюкаслом. Про це повідомляє Goal.com.

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Уболівальники Ньюкасла поскаржилися у соціальних мережах на переповненість стадіону та відсутність стюардів на трибуні Леппінгс-лейн. Саме на цьому місці 97 уболівальників Ліверпуля було вбито під час тисняви у півфіналі Кубка Англії між Ліверпулем та Ноттінгем Форест у 1989 році.

Відомо, що на Хіллсборо під час матчу було 4500 уболівальників Ньюкасла. "Сороки" несподівано програли цей матч з рахунком 1:2.

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