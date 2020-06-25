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Ейбар втримав мінімальну перемогу над Валенсією: 31-й тур Ла Ліги, четвер

22:27 - Читать на русском
Ейбар втримав мінімальну перемогу над Валенсією: 31-й тур Ла Ліги, четвер
Ейбар – Валенсія – 1:0

В рамках програми дня 31-го туру іспанської Прімери Валенсія зазнала поразки від Ейбара (0:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 31 тур

Ейбар – Валенсія – 1:0

Гол: Кондогбія, 15 (автогол)

Вилучення: Мангаля, 89 (друга жовта)

Бетіс – Еспаньйол – початок о 23:00

Програму дня в іспанській Прімері відкривала зустріч між Ейбаром та Валенсією. Баски виглядали краще протягом всього поєдинку, завдавши п'ять ударів у площину й не дозволивши "кажанам" завдати бодай один, однак перший гол забив саме представник гостей – щоправда, у свої ворота. На 16-й хвилині Леон виконав подачу з кутового, а Кондогбія ненароком замкнув її ударом низом – 1:0. Як виявилося, це взяття воріт було вирішальним. Ейбар святкував мінімальну перемогу.

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Теги
Іспанія Валенсія Валенсія Еспаньйол Еспаньйол Бетіс Бетіс Ейбар Ейбар
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