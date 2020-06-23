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Атлетіко переміг Леванте і вийшов на третє місце, Хетафе втратив очки з Вальядолідом: 31-й тур Ла Ліги, вівторок

22:29 - Читать на русском
Атлетіко переміг Леванте і вийшов на третє місце, Хетафе втратив очки з Вальядолідом: 31-й тур Ла Ліги, вівторок
Леванте – Атлетіко – 0:1 / Faisal HQ

В рамках програми дня 31-го туру Прімери було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 31-й тур

Вальядолід – Хетафе – 1:1

Голи: Унал, 45+4 (пен) – Мата, 41

Леванте – Атлетіко – 0:1

Гол: Гонсалес, 15 (автогол)

Вальядолід у рідних стінах приймав Хетафе, який відставав від зони ЛЧ вже на п'ять очок і не міг дозволити собі чергову осічку. Вмотивовані мадридці зуміли прорвати оборону господарів аж на 41-й хвилині, коли Мата скористався відскоком і з лівого краю штрафного пробив під ближню стійку – втім, Вальдолід зрівняв рахунок у компенсований час з пенальті, який реалізував Унал.

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На старті другого тайму Мата потужним ударом з лінії штрафного поцілив у стійку, а його партнери вісім разів змусили вступати Масіпа в гру. Хетафе виглядав явно перспективніше і не пропускав серйозних атак, однак пробити воротаря Вальядоліда ніяк не вдавалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Атлетіко приїхав у Валенсію в гості до Леванте. Матч виглядав відносно рівно, але в гостроті перевага підопічних Чоло Сімеоне була колосальною – мадридці завдали сім ударів у площину й не пропустили жодного. Втім, при такій шаленій кількості хороших пострілів долю матчу вирішив автогол Леванте ще на 15-й хвилині – це Гонсалес ненароком підправив м'яч у свої ворота. "Жаби" намагалися відігратися, але Атлетіко втримав мінімальну перемогу.

Таким чином, Атлетіко набрав 55 очок і піднявся на третю позицію в турнірній таблиці, залишивши Севілью в двох залікових балах позаду. Хетафе йде п'ятим з відставанням від андалусійців у чотири пункти, Леванте з 38 очками посідає одинадцяту сходинку, а Вальядолід, маючи в актив 34, тримається п'ятнадцятим.

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Теги
Іспанія Хетафе Хетафе Леванте Леванте Вальядолід Вальядолід Атлетіко Атлетіко
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