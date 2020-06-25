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Эйбар удержал минимальную победу над Валенсией: 31-й тур Ла Лиги, четверг

22:27 - Читати українською
Эйбар удержал минимальную победу над Валенсией: 31-й тур Ла Лиги, четверг

В рамках програми дня 31-го туру іспанської Прімери Валенсія зазнала поразки від Ейбара (0:1).

Чемпионат Испании 2019/20, 31 тур

Эйбар – Валенсия – 1:0

Гол: Кондогбия, 15 (автогол)

Удаление: Мангаля, 89 (вторая желтая)

Бетис – Эспаньол – начало в 23:00

Программу дня в испанской Примере открывала встреча между Эйбаром и Валенсией. Баски выглядели лучше в течение всего поединка, нанеся пять ударов в створ и не позволив "летучим мышам" нанести хотя бы один, однако первый гол забил именно представитель гостей – правда, в свои ворота. На 16-й минуте Леон исполнил подачу с углового, а Кондогбия ненароком замкнул её ударом низом – 1:0. Как оказалось, это взятие ворот было решающим. Эйбар праздновал минимальную победу.

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Испания Валенсия Валенсия Эспаньол Эспаньол Бетис Бетис Эйбар Эйбар
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