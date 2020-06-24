Осасуна на виїзді здолала Алавес, Реал Сосьєдад поступився Сельті: Ла Ліги, 31 тур, середа

У середу в рамках 31-го туру у чемпіонаті Іспанії відбулось три поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 2019/20, 31-й тур

Алавес – Осасуна – 0:1

Гол: Лато, 64

Реал Сосьєдад – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 45 (пен.)

Реал – Мальорка – початок матчу о 23:00

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Сусіди по турнірній таблиці – Алавес і Осасуна – провели наднудний перший тайм. За 45 хвилин поєдинку обидва команди на двох не спромоглись бодай на один удар у площину воріт. Серед найнебезпечніших епізодів можна згадати хіба-що постріл головою Хоселу – отримавши передачу у штрафному майданчику він спрямував круголого над поперечиною.

По перерві непогану нагоду змарнував екс-форвард Карпат і Динамо Лукас Перес, пробивши з лінії воротарського майданчика повз ворота. А за десять хвилин гості вийшли вперед: Антоніо Лато після довгого навісу з середини поля, отримав передачу від партнера і пробив повз Фернандо Пачеко. Цей постріл став останнім результативним у матчі.

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Вже на початку матчу Аднан Янузай міг виводити Реал Сосьєдад вперд у матчі з Сельтою, однак з пострілом бельгійця впорався Рубен Бланко. Згодом він вдруге врятував "кельтів" після удару Мікеля Меріно. А під кінець тайму Дієго Льоренте намагався руками завадити супернику вийти один на один з Алехандро Реміро і "привіз" у свої ворота пенальті. З одинадцятиметровим чудово впорався Яго Аспас, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.

У другому таймі ближчими до успіху були господарі, однак постріли Дієго Льоренте і Аднана Янузая не склали труднощів для Рубена Бланко. Як наслідок, поєдинок закінчився мінімальною перемогою Сельти.

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