Англійський клуб запропонував Ібрагімовічу понад 4,5 млн євро на рік

Легендарний шведський форвард Златан Ібрагімовіч може повернутись на Туманний Альбіон.

Евертон, окрім пошуку нового тренера, прагне підсилити і атакувальну ланку. Ліверпульський клуб проявляє предметний інтерес до нападника Златана Ібрагімовіча, який зараз перебуває у пошуку нового клубу. Зокрема, "іриски" запропонували 38-річному гравцеві контракт із зарплатою 4 мільйони фунтів стерлінгів (близько 4,75 мільйона євро) за сезон, повідомляє видання Daily Express.

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За скандальним нападником вже вишикувалась черга з топ-клубів Європи – раніше повідомлялось, що шведа хочуть бачити у своїх рядах Мілан, Болонья, Фіорентина, Тоттенхем та інші гранди європейського футболу.

Нагадаємо, що сезон-2019 Златан Ібрагімовіч провів в МЛС. У складі Лос-Анджелес Гелаксі він зіграв 31 матч і забив 31 гол. У 2004-2009 рр., а також у 2010-2012 рр. швед уже виступав в Італії за Ювентус, Інтер і Мілан. А з 2016 до 2018 року футболіст захищав кольори англійського Манчестер Юнайтед.

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