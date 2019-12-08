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"Ібрагімовіч не обов'язково продовжить кар'єру в Італії", – Райола продовжує інтригувати футбольну спільноту

13:44 96 Читать на русском
"Ібрагімовіч не обов'язково продовжить кар'єру в Італії", – Райола продовжує інтригувати футбольну спільноту
Златан Ібрагімовіч зі своїм агентом Міно Райолою / Фото з відкритих джерел

Скандальний агент Міно Райола, який представляє інтереси шведського нападника Златана Ібрагімовіча, посіяв сумніви щодо переїзду свого підопічного у Серію А.

"Ніхто не говорив, що Златан обов'язково повернеться в Італію. Хто знає, який клуб він вибере. Ми всі вільні люди. Що стосується можливого завершення кар'єри, то не стану цього заперечувати, але це навряд чи станеться. Ібрагімовіч залишається одним з найкращих футболістів.

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Де б я хотів, щоб він продовжив кар'єру? Подалі, щоб він перестав мене напружувати", – сказав Райола в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був американський Лос-Анджелес Гелексі. З 1 січня 2020 року 38-річний форвард офіційно стане вільним агентом, однак вже активно займається пошуком нового клубу для продовження кар’єри.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Італія Міно Райола Серія А
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