"Ібрагімовіч не обов'язково продовжить кар'єру в Італії", – Райола продовжує інтригувати футбольну спільноту

Скандальний агент Міно Райола, який представляє інтереси шведського нападника Златана Ібрагімовіча, посіяв сумніви щодо переїзду свого підопічного у Серію А.

"Ніхто не говорив, що Златан обов'язково повернеться в Італію. Хто знає, який клуб він вибере. Ми всі вільні люди. Що стосується можливого завершення кар'єри, то не стану цього заперечувати, але це навряд чи станеться. Ібрагімовіч залишається одним з найкращих футболістів.

"Він – історія кіно, а я – історія футболу", – Ібрагімовіч порівняв себе з культовим голлівудським режисером

Де б я хотів, щоб він продовжив кар'єру? Подалі, щоб він перестав мене напружувати", – сказав Райола в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був американський Лос-Анджелес Гелексі. З 1 січня 2020 року 38-річний форвард офіційно стане вільним агентом, однак вже активно займається пошуком нового клубу для продовження кар’єри.

Міно Райола: від продажу піци до агента Ібрагімовіча, Погба і Доннарумми – хитрий геній, який відважився обізвати Златана і не хотів заходити в Україну