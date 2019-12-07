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Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі після звільнення Марку Сілви

16:24 1336 Читать на русском
Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі після звільнення Марку Сілви
Евертон – Челсі – 3:1 / офіційний сайт АПЛ

У рамках 16-го туру АПЛ Евертон на власному полі переграв Челсі (3:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Евертон – Челсі – 3:1

Голи: Рішарлісон, 5, Келверт-Левін, 49, 84 – Ковачіч, 52

Бормут – Ліверпуль – початок матчу о 17:00

Уотфорд – Крістал Пелас – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Бернлі – початок матчу о 17:00

Евертон після провалу на Енфілді та звільнення Марку Сілви у рідних стінах приймав Челсі. Мало хто вірив у відродження "ірисок" у цьому матчі, але саме вони відкрили рахунок вже на 5-й хвилині – Рішарлісон головою замкнув класний навіс Сідібе з правого флангу. Після перерви господарі так само несподівано подвоїли перевагу завдяки голу Келверта-Левіна, однак Ковачіч красивим дальнім пострілом зробив рахунок 2:1. Попри домінування на полі підопічні Лемпарда пропустили втретє – Келверт-Левін зробив дубль, а рахунок у матчі більше не змінювався. Евертон покидає зону вильоту й злітає на 14-у сходинку, Челсі – 4-й.

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