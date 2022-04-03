Лондонці виграли перший тайм завдяки фірмовому штрафному удару від Крессвелла. Лівий захисник Вест Хема з 20-22 метрів поцілив точно у дев'ятку. Евертон відігрався на 53-й хвилині, коли Холгейт потужним ударом з льоту завершив хаос у воротарському майданчику Фабіанскі.

Вест Хем бив Евертон і вигриз 5 місце АПЛ – Миколенко завинив з ключовим голом, конкурент Ярмоленка повернувся феєрією

Останнє слово все ж було за господарями, і тут не обійшлося без участі Віталія Миколенка. Івобі обрізався у центрі поля, а українець дозволив Антоніо уникнути офсайду і вирватися на рандеву з кіпером – Пікфорд відбив м'яч на Боуена, який встановив остаточні 2:1. Ярмоленко відіграв останні 10 хвилин, але не встиг відзначитися результативними діями.