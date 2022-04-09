Українець отримав місце у стартовому складі на матч 32-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Пряма трансляція, починаючи з 14:30 – на Setanta Sports, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Френк Лемпард втретє поспіль випускає Миколенка у основі. Щоправда, попередні дві зустрічі завершилися поразками. Евертон поступився Вест Хему і Бернлі, наблизившись до зони вильоту на відстань одного пункту.

У основі Манчестер Юнайтед слід відзначити повернення Кріштіану Роналду після мікротравми. Миколенко зі збірною України вже мав досвід перемоги над зірковим португальцем (2:1, відбір Євро-2020).

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