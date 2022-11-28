Жеребкування Кубка Англії: Миколенко зіграє з Манчестер Юнайтед
Манчестер Сіті зустрінеться з Челсі, а Ліверпуль – з Вулверхемптоном.
У понеділок, 28 листопада, відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії. Команда Віталія Міколенка – Евертон – зустрінеться на виїзді з Манчестер Юнайтед. Водночас команда Олександра Зінченка зіграє в гостях з Оксфордом Юнайтедом, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться вдома з Вест Хемом.
Миколенко просидів у запасі прощальний спаринг Евертона – партнери розтрощили суперника з рахунком 5:1
Найцікавішими парами третього раунду Кубка є:
Манчестер Сіті – Челсі
Тоттенхем – Портсмут
Кардіфф Сіті – Лідс
Оксфорд Юнайтед – Арсенал
Ліверпуль – Вулверхемптон
Блекпул – Ноттінгем Форест
Манчестер Юнайтед – Евертон
Брентфорд – Вест Хем
З повним списком пар можна ознайомитись на сайті Sky Sports.
Ця стадія турніру складається з одного матчу і не передбачає матчей-відповідей. Зустрічі відбудуться з 6 по 9 січня.
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