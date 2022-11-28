Манчестер Сіті зустрінеться з Челсі, а Ліверпуль – з Вулверхемптоном.

У понеділок, 28 листопада, відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії. Команда Віталія Міколенка – Евертон – зустрінеться на виїзді з Манчестер Юнайтед. Водночас команда Олександра Зінченка зіграє в гостях з Оксфордом Юнайтедом, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться вдома з Вест Хемом.

Миколенко просидів у запасі прощальний спаринг Евертона – партнери розтрощили суперника з рахунком 5:1

Найцікавішими парами третього раунду Кубка є:

Манчестер Сіті – Челсі

Тоттенхем – Портсмут

Кардіфф Сіті – Лідс

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Ліверпуль – Вулверхемптон

Блекпул – Ноттінгем Форест

Манчестер Юнайтед – Евертон

Брентфорд – Вест Хем

З повним списком пар можна ознайомитись на сайті Sky Sports.

Ця стадія турніру складається з одного матчу і не передбачає матчей-відповідей. Зустрічі відбудуться з 6 по 9 січня.

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