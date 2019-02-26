Евертон в гостях розгромив Кардіфф, Лестер виявився сильнішим за Брайтон: 28 тур АПЛ, матчі вівторка

В рамках 28 туру АПЛ Евертон переграв Кардіфф, Хаддерсфілд вирвав перемогу у Вулверхемптона, Лестер обіграв Брайтон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 28 тур

Кардіфф – Евертон – 0:3

Голи: Сігурдссон, 41, 66, Келверт-Левін, 90+3

Лестер – Брайтон – 2:1

Голи: Грей, 10, Варді, 63 – Проппер, 66

Хаддерсфілд – Вулверхемптон – 1:0

Голи: Муньє, 90+1

Ньюкасл – Бернлі – 2:0

Голи: Шер, 24, Лонгстафф, 38

Евертон в гостях розгромив аутсайдера чемпіонату Кардіфф. Мерсисайдці відкрили рахунок в матчі наприкінці першого тайму, Коулмен пасом з флангу знайшов вільного Сігурдссона, а Гілфі з меж штрафного розстріляв ворота Етеріджа. В другому таймі "іриски" не дали супернику відігратись і Сігурдссон подвоїв перевагу гостей. Крапку в грі поставив Келверт-Левін вже в компенсований час.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 36 очок та піднявся на 9 місце, Кардіфф з 25 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.

Лестер обіграв Брайтон. Перший гол в матчі провів Грей вже на 10 хвилині, а після перерви Варді подвоїв перевагу "лисиць". Проппер одразу скоротив відставання, але Лестер втримав перемогу.

Лестер набрав 35 пунктів завдяки цій перемозі, Брайтон з 27 очками залишився на 16 позиції.

Хаддерсфілд вирвав перемогу у Вулверхемптона. Команди мали багато ударів, але з реалізацією були проблеми і здавалось, що команди завершать матч внічию, але Муньє в компенсований час вирвав перемогу для Хаддерсфілда.

Вулверхемптон набрав 40 пункт і залишився на 8 місці, Хаддерсфілд з 14 очками залишився на дні турнірної таблиці.

Ньюкасл вдома розібрався з Бернлі. "Сороки" оформили результат ще в першому таймі, голами відзначились Шер та Лонгстафф. Бернлі в другій половині намагався відігратись, але Ньюкасл втримав свої ворота в недоторканності.

Завдяки цій перемозі Ньюкасл набрав 28 пунктів, піднявся на 15 позицію і наблизився до Бернлі, який з 30 очками залишився на 14 місці.