Эвертон в гостях разгромил Кардифф, Лестер оказался сильнее Брайтон: 28 тур АПЛ, матчи вторника

В рамках 28 тура АПЛ Эвертон переиграл Кардифф, Хаддерсфилд вырвал победу в Вулверхэмптона, Лестер обыграл Брайтон. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 28 тур

Кардифф – Эвертон – 0:3

Голы: Сигурдссон, 41, 66, Кэлверт-Левин, 90+3

Лестер – Брайтон – 2:1

Голы: Грей, 10, Варди, 63 – Проппер, 66

Хаддерсфилд – Вулверхэмптон – 1:0

Голы: Мунье, 90+1

Ньюкасл – Бернли – 2:0

Голы: Шер, 24, Лонгстафф, 38

Эвертон в гостях разгромил аутсайдера чемпионата Кардифф. Мерсисайдцы открыли счет в матче в конце первого тайма, Коулмен прядей с фланга нашел свободного Сигурдссон, а Гилфи из пределов штрафной расстрелял ворота Этериджа. Во втором тайме "ириски" не дали сопернику отыграться и Сигурдссон удвоил преимущество гостей. Точку в игре поставил Кэлверт-Левин уже в компенсированное время.



Благодаря этой победе Эвертон набрал 36 очков и поднялся на 9 место, Кардифф с 25 пунктами остался рядом с зоной вылета.



Лестер обыграл Брайтон. Первый гол в матче провел Грей уже на 10 минуте, а после перерыва Варди удвоил преимущество "лисиц". Проппер сразу сократил отставание, но Лестер удержал победу.



Лестер набрал 35 пунктов благодаря этой победе, Брайтон с 27 очками остался на 16 позиции.



Хаддерсфилд вырвал победу у Вулверхэмптона. Команды имели много ударов, но с реализацией были проблемы и казалось, что команды завершат матч вничью, но Мунье в компенсированное время вырвал победу для Хаддерсфилда.



Вулверхэмптон набрал 40 пункт и остался на 8 месте, Хаддерсфилд с 14 очками остался на дне турнирной таблицы.



Ньюкасл дома разобрался с Бернли. "Сороки" оформили результат еще в первом тайме, голами отметились Шер и Лонгстафф. Бернли во второй половине пытался отыграться, но Ньюкасл удержал свои ворота в неприкосновенности.



Благодаря этой победе Ньюкасл набрал 28 пунктов, поднялся на 15 позицию и приблизился к Бернли, который с 30 очками остался на 14 месте.