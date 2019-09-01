Евертон у важкому матчі здолав Вулверхемптон

Вулверхемптон двічі зрівнював рахунок, проте Евертон таки зумів здобути другу перемогу в сезоні.

У 4-у турі англійського чемпіонату Евертон здобув другу домашню перемогу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Команди активно розпочали зустріч, граючи практично без центра поля. Вже на 4-й хвилині Сіґурдссону не вистачило кількох сантиметрів, аби влучити у площину воріт потужним ударом головою. Однак вже за мить гравці Евертона, високо пресингуючи суперника, скористались метушнею біля воріт Вулвз відібравши м'яч, а Рішарлісон логічно завершив епізод ударом у порожні ворота. Гості довго не впадали у відчай, і вже перша небезпечна атака завершилась голом – захисники Евертона не зуміли акцентовано вибити м'яч після прострілу з правого флангу, чим скористався Ромаїн Саїсс, розстрілявши ворота Пікфорда – 1:1. Втім, на 12-й хвилині ліверпульці таки змогли повернути собі перевагу, це Івобі класно замкнув навіс Сіґурдссона справа.

Після другого голу Евертона гра не заспокоїлась, команди грали на великих швидкостях, а моменти час від часу виникали біля обох воріт. Однак рахунок в першій половині більше не змінювався – 2:1.

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У другому таймі Евертон більше контролював м'яч та періодично розганяв власні атаки, яким, однак, не вистачало точності у фінальній стадії. Найактивнішими у господарів були Мойзе Кін та Рішарлісон на правому фланзі, загострюючи позиційні атаки біля воріт Вулвз. Високі швидкості, вочевидь, виснажили гравців обох команд, позаяк у фінальній третині матчу глядачі бачили більше порушень правил та жовтих карток, аніж небезпечних моментів. На 75-й хвилині "вовки" несподівано зрівняли рахунок – сильне вкидання з-за бокової, скидка Болі на Хіменеса, який з метра головою розстрілює ворота – 2:2! Швидкі заміни Марку да Сілви одразу після цього мобілізували Евертон і господарі зуміли вже втретє за матч вийти вперед – Дінь протягнув по лівому флангу й прицільно навісив на Рішарлісона, який головою поцілив у кут. Фінальні хвилини також були за "ірисками", Міна міг закривати питання щодо переможця зустрічі, однак врятував Патрісіу, а Болі на останній хвилині отримав другу жовту картку та покинув завчасно покинув поле. Вулверхемптон не зумів видряпати хоча б нічию, зазнавши першої поразки в сезоні, а Евертон потішив вболівальників важкою перемогою – 3:2.

У підсумку Вулверхемптон продовжує йти без перемог, маючи у своєму активі 3 очки після 4-х турів й впритул наблизившись до зони вильоту. Евертон поки може похизуватись хіба перемогами вдома – 6 пунктів у "ірисок" та 7-е місце у чемпіонаті.

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