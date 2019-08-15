Івобі розповів, чому покинув Арсенал

Екс-півзахисник Арсенала Алекс Івобі розповів про причини свого трансферу в Евертон.

"Пропозиція була занадто привабливою для мене, аби відмовитися. Головний тренер Евертона Марку Сілва сказав мені: "У мене є для тебе місце на полі, ми про це подбаємо". Це те, що ви хочете почути як гравець.

Евертон підписав Івобі

Він вселив у мене впевненість, що у мене все вийде. Я готовий до нових випробувань. На мені завжди було це тавро "молодий гравець" в Арсеналі. Сподіваюся, завдяки цьому трансферу я зможу зробити собі ім'я в Прем'єр-лізі і творити історію разом з Евертоном", – передає слова Івобі Sky Sports.

Нагадаємо, Івобі перейшов до Евертона цього літа з Арсенала за 38 млн фунтів, підписавши з "ірисками" 5-річний контракт.

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