Эвертон в тяжелом матче одолел Вулверхэмптон

Вулверхэмптон дважды сравнивал счет, однако Эвертон сумел одержать вторую победу в сезоне.

В 4-м туре английского чемпионата Эвертон одержал вторую домашнюю победу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Команды активно начали встречу, играя практически без центра поля. Уже на 4-й минуте Сигурдссону не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в створ мощным ударом головой. Однако уже через минуту игроки Эвертона, высоко прессингуя соперника, воспользовались суматохой у ворот Вулвз и отобрали мяч, а Ришарлисон логично завершил эпизод ударом в пустые ворота. Гости долго не унывали, и уже первая опасная атака завершилась голом – защитники Эвертона не сумели акцентировано выбить мяч после прострела с правого фланга, чем воспользовался Ромаин Саисс, расстреляв ворота Пикфорда – 1:1. Впрочем, на 12-й минуте ливерпульцы снова смогли вернуть себе преимущество, когда Ивоби классно замкнул навес Сигурдссона справа.

После второго гола Эвертона игра не успокоилась: команды играли на больших скоростях, а моменты время от времени возникали у обеих ворот. Однако счет в первой половине больше не менялся – 2:1.

Ивоби рассказал, почему покинул Арсенал

Во втором тайме Эвертон больше контролировал мяч и периодически разгонял собственные атаки, которым, однако, не хватало точности в финальной стадии. Самыми активными у хозяев были Мойзе Кин и Ришарлисон на правом фланге, обостряя позиционные атаки у ворот Вулвз. Высокие скорости, очевидно, измотали игроков обеих команд, так как в финальной трети матча зрители видели больше нарушений и желтых карточек, чем опасных моментов. На 75-й минуте "волки" неожиданно сравняли счет – сильное вбрасывания из-за боковой, скидка Боли на Хименеса, который с метра головой расстрелял ворота – 2:2! Быстрые замены Марку да Силвы сразу после этого мобилизовали Эвертон и хозяева сумели уже в третий раз за матч выйти вперед – Динь протянул по левому флангу и прицельно навесил на Ришарлисона, который головой пробил в угол. Финальные минуты также были за "ирисками": Мина мог закрывать вопрос о победителе встречи, однако спас Патрисиу, а Боли на последней минуте получил вторую желтую карточку и преждевременно покинул поле. Вулверхэмптон не сумел выцарапать хотя бы ничью, потерпев первое поражение в сезоне, а Эвертон порадовал болельщиков тяжелой победой – 3:2.

В итоге Вулверхэмптон продолжает идти без побед, имея в своем активе 3 очка после 4-х туров и вплотную приблизившись к зоне вылета. Эвертон пока может похвастаться разве победами дома – 6 пунктов в "ирисок" и седьмое место в чемпионате.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ