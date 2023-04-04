Евертону вдалося врятуватися в матчі 29 туру АПЛ з Тоттенхемом (1:1). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Центральний захисник Евертона Майкл Кін "привіз" пенальті у власні ворота в середині другого тайму за рахунку 0:0 – п'ятий номер сфолив на Крістіані Ромеро, і Харрі Кейн реалізував вирок.

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Матч ішов до свого логічного завершення, а Кін – до статусу антигероя зустрічі. Проте на 90-й хвилині захиснику вдався влучний і гарматний удар з дальньої дистанції. Так "іриски" зрівняли рахунок.

Зустріч на Гудісоні стала більш яскравою завдяки двом вилученням. Примітно, що обидві прямі червоні картки – Абдулаю Дукуре та Лукасу Моурі – були показані за фоли проти авторів обох голів цієї зустрічі.