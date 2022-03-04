Борхем в рамках 1/8 финала Кубка Англии дал бой Эвертону, но "ириски", несмотря на лёгкое повреждение Миколенко, прошли дальше (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Эвертону в рамках 1/8 финала Кубка Англии достался максимально комфортный оппонент. Жребий построил "ирисок" с Борхем Вуд – четвёртой командой пятого дивизиона. На такого соперника Фрэнк Лэмпард, конечно, выпустил Миколенко, причём Виталию доверили капитанскую повязку. Как и в других поединках с участием украинцев, встречу начали с акции в поддержку Украины.

Подробно описывать содержание игры нет смысла, ведь силы были слишком неравными. Борхэм Вуд за 90 минут провел всего один удар по воротам, да и тот оказался неточным. Эвертон же, играя довольно мощным составом, доминировал – хозяева держали мяч 80% времени и регулярно выходили на ударные позиции. В частности, первый выстрел провел Миколенко, который ворвался под передачу на левый край штрафной и пробил низом. Голкипер парировал.

Наиболее активно "ириски" работали в полуфлангах, откуда проходили вбегания и проникающие передачи на край штрафной. Несколько раз вратарь выручил Борхэм, а некоторые выстрелы прошли рядом со штангой. Фулбеки, в свою очередь, играли максимально высоко – Миколенко работал на одной линии с нападающими, активно вступая в контрпрессинг и давая ширину.

Расширенной статистики по матчу нет, но в глаза бросалась некоторая нервозность Виталия. Довольно часто украинец опаздывал с рывком или неудачно обрабатывал мяч в простой ситуации – впрочем, лицо нашего казака выглядело спокойным, а ошибки не имели критического значения. В целом, Миколенко нравился высокой вовлечённостью в игровые эпизоды Эвертона, но выделиться в лучшую сторону ему не удалось. Как и в худшую.

Эвертон, несмотря на статистику 6:0 по ударам в первом тайме, всего дважды попал в створ, а Борхэм никак не выглядел обречённым. Отдыхать команды отправились при нулях на табло – и это было достаточно заслуженно. Впрочем, подопечные Фрэнка Лэмпарда дожали соперника после перерыва, чему особо способствовал выход Ришарлисона. На 57-й минуте Эвертон таки открыл счёт в результате прострела Кенни с правого фланга и замыкания от Рондона – 0:1!

Ещё через три минуты поле покинул Миколенко. Виталий получил повреждение в одном из единоборств, жестко влетев в рекламные щиты. После этого он немного побегал и присел на газон. Фрэнк Лэмпард оперативно заменил украинца Коулменом. К счастью, Миколенко самостоятельно отправился на скамейку.

А Эвертон в тихоходном режиме продолжил увеличивать статистику ударов и владения. Борхем держался достойно, но без контригры гости были обречены. На 71-й минуте они пропустили гол вследствие подачи на Ришарлисона и замыкания головой, но гол отменили из-за офсайда. На 84-й же Рондон таки забил второй гол в ворота андердога – и снова головой, но после углового. 0:2! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Таким образом, Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии. Соперником "ирисок" станет Кристал Пелас, а встреча будет проведена 19 марта в Лондоне.