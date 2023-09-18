"Залучення Миколенка і переведення Ешлі Янга на позицію правого захисника – це спроба знайти баланс.

Перемога Зінченка і Ко над командою Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Арсенал

Думаю, що Миколенко провів дві якісні гри за збірну України. Я чекав, поки він набере форму, і думав, що він зіграє добре. Так і сталося", – цитує Дайча Liverpoolworld.

Нагадаємо, матч проти Арсенала став для українця першим у поточному сезоні – раніше він провів 75 хвилин у поєдинку Кубка ліги проти Донкастера (2:1). ЗМІ одразу ж заявили про втрату довіри до українця і прогнозували відхід Віталія з Евертона у зимове трансферне вікно.

Арсенал дотиснув Евертон в АПЛ – гострий і цікавий Зінченко, Миколенко помучив суперзірку та двічі врятував