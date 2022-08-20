Як і у перших мінімально програних поєдинках, Миколенко вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда українця поступилася у стартових двох турах, тоді як новачок АПЛ 2022/23 після сухої поразки на полі Ньюкасла вдома сенсаційно здобув перемогу над Вест Хемом, який не реалізував пенальті та ще купу моментів.

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Команди не тішили забитими м'ячами аж до 81-ї хвилини. Рахунок змогли відкрити гості. Джордан Пікфорд невдало відбив м'яч, а Джонсон був першим на добиванні. Назрівала третя поспіль поразка Евертона на старті сезону, проте підопічні Лемпарда таки врятувалися.

Пікфорд виправився за свою помилку, віддавши розкішний гольовий пас на Грея. Демарай свій шанс реалізував. 1:1 – Віталій Миколенко відіграв весь поєдинок і допоміг команді набрали перший заліковий бал у сезоні 2022/23. У Ноттінгем Форест 4 очки.

Евертон – Ноттінгем Форест: відео голів і огляд матчу 20 08 2022