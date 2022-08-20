Как и в первых минимально проигранных поединках, Миколенко вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда украинца уступила в двух стартовых турах, тогда как новичок АПЛ 2022/23 после сухого поражения на поле Ньюкасла дома сенсационно одолел Вест Хэм, который не реализовал пенальти и еще кучу моментов.

Эвертон прервал серию поражений в АПЛ – чудо-ассист вратаря, битва Миколенко с экс-игроком Ливерпуля, шоу кипера МЮ

Команды не радовали забитыми мячами до 81-й минуты. Счет смогли открыть гости. Джордан Пикфорд неудачно отразил мяч, а Джонсон был первым на добивании. Назревало третье подряд поражение Эвертона на старте сезона, однако подопечные Лэмпарда спаслись.

Пикфорд исправился за свою ошибку, отдав роскошный голевой пас на Грея. Демарай свой шанс реализовал. 1:1 – Виталий Миколенко отыграл весь поединок и помог команде набрали первый зачетный балл в сезоне 2022/23. У Ноттингем Форест 4 очка.

Эвертон – Ноттингем Форест: видео голов и обзор матча 20 08 2022