Мерсисайдці продовжують шукати головного тренера після відставки Рафаеля Бенітеса. З Роберто Мартінесом, який вважався ідеальним тимчасовим варіантом, не склалося. Іспанець був готовий повернутися в АПЛ, але бельгійці не відпустили свого тренера.

Евертон розглядає 5-х кандидатів після звільнення Бенітеса – Миколенка може тренувати легенда Челсі

Сьогоднішнє тренування команди провів Данкан Фергюсон – легендарний у минулому форвард Евертона, який працював у тренерських штабах Карло Анчелотті та Рафи Бенітеса. Саме 50-річний шотландець буде керувати командою у суботньому матчі з Астон Віллою. Ба більше, легенда "ірисок" (260 матчів, 68 голів) готовий затриматися на посаді тренера і на триваліший період, інформує Daily Mail.

Також Евертон розглядає кандидатури Ніко Ковача і Вейна Руні. Наразі команда Віталія Миколенка посідає 16 місце в АПЛ, лише на 6 очок відірвавшись від зони вильоту.

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