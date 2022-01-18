Бельгийская федерация не отпустила Роберто Мартинеса в Эвертон. Исполняющим обязанности наставника, скорее всего, станет Данкан Фергюсон.

Мерсисайдцы продолжают искать главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса. С Роберто Мартинесом, считавшимся идеальным временным вариантом, не сложилось. Испанец был готов вернуться в АПЛ, но бельгийцы не отпустили своего тренера.

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Сегодняшнюю тренировку команды провел Данкан Фергюсон – легендарный в прошлом форвард Эвертона, работавший в тренерских штабах Карло Анчелотти и Рафы Бенитеса. Именно 50-летний шотландец будет руководить командой в субботнем матче с Астон Виллой. Более того, легенда "ирисок" (260 матчей, 68 голов) готова задержаться на должности тренера и на более длительный период, информирует Daily Mail.

Также Эвертон рассматривает кандидатуры Нико Ковача и Уэйна Руни. Пока команда Виталия Миколенко занимает 16 место в АПЛ, лишь на 6 очков оторвавшись от зоны вылета.

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