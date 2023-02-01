Нападник збірної Гани Андре Айю може знову опинитися в чемпіонаті Англії.

Евертону не вдалося купити нового форварда, який допоміг би команді уникнути вильоту з АПЛ. Тепер клуб може розраховувати виключно на вільних агентів.

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За інформацією Independent, "іриски" вже ведуть переговори з Андре Айю. Ганець чудово знайомий з чемпіонатом Англії, де виступав за Вест Хем та Соунсі. В рамках АПЛ зіграв 80 матчів (21 гол та 12 асистів).

Останнім клубом 33-річного форварда був Аль-Садд, куди його запрошував ще Хаві Ернандес. За катарців Айю відіграв 39 поєдинків, у яких забив 22 голи. Сторони офіційно завершили співпрацю кілька днів тому.

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