Нападник збірної Франції Олів'є Жиру міг знову опинитися в чемпіонаті Англії.

Мерсисайдський клуб перебуває у пошуку гравців, які допомогли команді врятуватися від вильоту. Особливо це стосується атаки, де до наявних проблем додалася втрата Ентоні Гордона, який перебрався у Ньюкасл.

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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Евертон намагався переманити Олів'є Жиру, пропонуючи за 36-річного француза понад 8 мільйонів євро. Проте нападник навіть не став розглядати пропозицію "ірисок", тому до переговорів між клубами справа не дійшла.

До слова, Мілану Жиру обійшовся лише в 1 мільйон євро. Олів'є відразу став важливим гравцем у команді Стефано Піолі, якій у минулому сезоні допоміг виграти Скудетто. Очікується, що невдовзі француз підпише з Міланом новий контракт, адже чинна угода завершується в кінці сезону.

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