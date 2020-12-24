Перший тайм пройшов без голів, хоча й за переваги Манчестер Юнайтед, який мав кілька дуже гострих нагод, зокрема, удар Грінвуда в стійку. У другій половині манкуніанці продовжили бути більш гострішими, але вийшли вперед в рахунку аж на 88 хвилині завдяки точному удару Кавані у кут воріт. Бруну міг подвоїти перевагу, але пробив у хрестовину, але Юнайтед все одно забили вдруге, відзначився Марсьяль.

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Таким чином, "червоні дияволи" вийшли до півфіналу Кубка Ліги, де зустрінеться із Манчестер Сіті за право виходу в фінал турніру.

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