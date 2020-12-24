Визначилися пари 1/2 фіналу Кубка ліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Манчестер Юнайтед вийшов у півфінал Кубка ліги, на останніх хвилинах дотиснувши Евертон

У першому півфіналі Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийме галасливих сусідів із Сіті. Натомість Тоттенхем на власному полі проекзаменує лондонського представника в Чемпіоншипі – Брентфорд. Півфінальні поєдинки відбудуться 5-6 січня. У цьому сезоні стадія 1/2 фіналу Кубка ліги складається з одного матчу.

До слова, чинним переможцем турніру є Манчестер Сіті, який у фіналі навесні 2020-го здолав Астон Віллу.

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