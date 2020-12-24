Первый тайм прошел без голов, хотя и с преимуществом Манчестер Юнайтед, который имел несколько очень острых моментов, в частности, удар Гринвуда в штангу. Во второй половине манкунианцы продолжили быть более острыми, но вышли вперед в счете аж на 88 минуте благодаря точному удару Кавани в угол ворот. Бруну мог удвоить преимущество, но пробил в крестовину, но Юнайтед все равно забили во второй раз, отличился Марсьяль.

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Таким образом, "красные дьяволы" вышли в полуфинал Кубка Лиги, где встретится с Манчестер Сити за право выхода в финал турнира.

Манчестер Юнайтед победил Эвертон в Кубке лиги: "дьяволы" в огне, Марсьяль и Погба возвращаются, а Кавани делает разницу