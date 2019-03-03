Челсі обіграв Фулхем перед матчем з Динамо, перервавши жахливу серію на виїзді в АПЛ

Фулхем поступився Челсі у 29-му турі АПЛ. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Англії 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Челсі на "Футбол 24", стартував о 16:05. Суперник київського Динамо по 1/8 Ліги Європи програє Арсеналу та Манчестер Юнайтед відчайдушну боротьбу за останню путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон, посідаючи 6-е місце. Фулхем же серед тижня звільнив Клаудіо Раньєрі і призначив нового тимчасового тренера. Для команди Саррі це остання репетиція перед прийомом Динамо у четвер. Натомість Фулхему не вистачало 10-и очок для виходу із зони вильоту – господарі програли 4 матчі поспіль.

Саррі поверне Кепу в стартовий склад Челсі – іспанець зможе зіграти проти Динамо

На старті зустрічі команди обмінялись гольовими моментами. Ігуаїну дали пробити головою метрів з 11, а Браян пробив здалеку, вигравши підбирання. Обидвом пострілам забракло влучності. Згодом Гонсало змарнував 2 класні паси своїх партнерів. Спочатку Азар накрутив увесь захист і видав під удар, а потім Канте з флангу знайшов шпарину. Аргентинський форвард не зміг бодай раз пробити в цих епізодах. Кепа, який повернувся в основу після скандалу з тренером Саррі, раптово випустив м'яч у своєму штрафному – якби гравець Фулхема виявився спритнішим, міг би і скористатись. А так Бабель проспав свій момент.

Челсі забив зовні дуже легко. Вілліан пустив Аспілікуету по флангу, іспанець прострілив справа, а Ігуаїн у дотик замкнув. Рюдігер подарував господарям м'яч у центрі поля. Швидка атака завершилась крутим ударом з льоту суперника збірної України, сербського форварда Мітровіча. Кепа потягнув, але після розіграшу кутового захисники Челсі геть забули Чамберса – екс-захисник Арсенала не пробачив. Однак дуже швидко Азар організував другий гол. Еден зібрав біля себе кількох оборонців і відкинув під удар Жоржінью – в цій атаці ідеально було все.

Ігуаїн змарнував ще один розкішний момент. Це Жоржінью ефектним закиданням з центра поля організував Гонсало вихід на ворота, але той пробив значно вище. Перший сейв Ріко трапився аж на 40-й – іспанський голкіпер парирував удар Азара. Спроба повторити першу гольову комбінацію вже у компенсований час – цього разу воротар Фулема впорався з ударом Ігуаїна.

На початку другої половини зустрічі Азар і Вілліан знову перевірили Ріко. Мітровіч підібрав м'яч після трохи неточного пасу на загострення від Бабеля. Удар серба з межі штрафного був потужним, і Челсі просто пощастило, що Александар трохи не влучив.

Фулхем на шалених морально-вольових зміг притиснути Челсі хвилині на 70-й. Кепа навіть довелось видати красивий сейв у польоті – це фланговий захисник Браян знову показав свій клас в атаці. Неймовірний шанс забити втратив Фулхем на 89-й. Швидку контру із закиданням з глибини завершував Мітровіч – Кепа і цей удар потягнув.

Челсі перериває свою божевільну серію 3-х поразок поспіль на виїзді в АПЛ з різницею 0:12, але залишається на 6-му місці. Щоправда в команди Саррі ще є гра в запасі, тож лондонці мають всі шанси обійти і Манчестер Юнайтед, і Арсенал. Фулхем залишається на передостанньому місці з примарними шансами на порятунок в еліті.