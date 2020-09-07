Колумбійський хавбек перебрався на Гудісон Парк, повідомляє офіційний сайт клубу.

Евертон офіційно підписав Аллана

Хамес уклав із Евертон 2-річний контракт. "Іриски" також мають опцію продовження співпраці ще на 1 рік. За мерсисайдців Родрігес виступатиме під 19-м номером. Сума відступних, яка впродовж тривалого часу була каменем спотикання у перемовинах із мадридським Реалом, наразі невідома.

У сезоні 2019/20 Хамес Родрігес зіграв за "вершкових" лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. Попередні два сезони він провів у мюнхенській Баварії на правах оренди.

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