Команда Віталія Миколенка приймає Фулхем у 31-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Фулхем стартує о 17:00 за київським часом. "Іриски" ведуть боротьбу за виживання, перебуваючи на межі зони вильоту – 17 місце, 27 очок. У останніх трьох матчах команда Шона Дайча набрала тільки 2 очки, але її суперниками були Тоттенхем, Челсі та Манчестер Юнайтед.

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Сьогодні Евертону має бути легше. Фулхем програв останні 4 поєдинки АПЛ, але все ще тримається в топ-10, маючи 39 балів. "Котеджерам" не допоможе найкращий бомбардир команди Алєксандар Мітровіч, який продовжує відбувати дискваліфікацію за поштовх арбітра. Фактично, Фулхем у поточному сезоні вже ні на що не претендує – виліт навряд чи загрожує, а до єврокубкової зони вже далеченько.

Пряма трансляція поєдинку – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри на Гудісон Парк можна в онлайні "Футбол 24".

Віталій Миколенко ще з першого березня не потрапляв у стартовий склад "ірисок", задовольняючись виходами на заміну. Сьогодні українець нарешті вийде з перших хвилин.

Стартові склади:

Евертон:

Фулхем: