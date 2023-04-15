Команда Виталия Миколенко принимает Фулхэм в 31-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Фулхэм стартует в 17:00 по киевскому времени. "Ириски" ведут борьбу за выживание, находясь на границе зоны вылета – 17 место, 27 очков. В последних трех матчах команда Шона Дайча набрала только 2 очка, но ее соперниками были Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед.

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Сегодня Эвертону должно быть легче. Фулхэм проиграл последние 4 поединка АПЛ, но все еще держится в топ-10, имея 39 баллов. "Коттеджерам" не поможет лучший бомбардир команды Александар Митрович, который продолжает отбывать дисквалификацию за толчок арбитра. Фактически, Фулхэм в текущем сезоне уже ни на что не претендует – вылет вряд ли угрожает, а до еврокубковой зоны уже далеко.

Прямая трансляция поединка – на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры на Гудисон Парк можно в онлайне "Футбол 24".

Виталий Миколенко еще с первого марта не попадал в стартовый состав "ирисок", довольствуясь выходами на замену. Сегодня украинец наконец-то выйдет с первых минут.

Стартовые составы:

Эвертон:

Фулхэм: