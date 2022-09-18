Заключний матч 8-го туру відбудеться у неділю і розпочнеться о 16:15 за київським часом. На "Ґудісон Парк" зустрінуться Евертон та Вест Хем. Команда Віталія Миколенка намагатиметься здобути першу перемогу у сезоні.

Трансляція

Поєдинок між сусідами у турнірній таблиці, які невдало розпочали чемпіонат, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме гру Олексій Іванов.

Орієнтовні склади

Евертон: Беговіч – Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Девіс, Онана, Івобі – Грей, Макнілл, Гордон.

Вест Хем: Ареола – Цоуфал, Керер, Доусон, Крессвелл, Емерсон – Райс, Соучек, Пакета – Боуен, Скамакка.

Арбітри

Головний рефері – Майкл Олівер, асистенти: Стюарт Барт, Саймон Беннетт, четвертий рефері – Енді Медлі, судді VAR: Майк Дін, Ден Кук.

Поточна форма

Спрогнозувати підсумок зустрічі на "Ґудісон Парк" – мабуть, найважче серед усіх поєдинків туру. Евертон та Вест Хем однаково невдало стартували і розташовуються на дні таблиці, маючи в активі по 4 пункти.

"Іриски" разом із Лестером залишаються у статусі команд, які ще не перемагали у поточному сезоні. Однак динаміка у команди Френка Лемпарда позитивна. Евертон стартував із двох поразок – Челсі (0:1) та Астон Віллі (1:2). А далі розпочалася затяжна нічийна серія, яка триває дотепер. Тричі Евертон завершував матчі з рахунком 1:1 (проти Ноттінгем Форест, Брентфорда та Лідса), а в минулому турі розписав нулі у дербі з Ліверпулем.

Ігрові проблеми переживає і Вест Хем. З одного боку, лондонці лише двічі не програли у цьому сезоні. Однак вони все ж мають в активі одну перемогу (1:0 над Астон Віллою). Важливий фактор напередодні зустрічі з Евертоном – ігровий ритм. Якщо "іриски" останній поєдинок провели ще 3 вересня, то підопічні Девіда Мойєса перебувають у тонусі завдяки єврокубкам. "Молотки" за цей час двічі перемогли у Лізі конференцій.

Історія протистоянь

Для Евертона останні матчі проти Вест Хема складаються невдало. У минулому сезоні команда з Лондона двічі перемогла: 1:0 та 2:1. Востаннє в АПЛ на "Ґудісон Парк" господарі вигравали ще у 2019-му.

Кадрова ситуація

Воротарська позиція є найбільш проблемною для Френка Лемпарда напередодні недільного двобою. Нещодавно ушкодження зазнав основний кіпер команди Джордан Пікфорд. Крім того, у лазареті перебуває його дублер Енді Лонерган. Тому у компанію до наявного 35-річного воротаря Асміра Беговіча клуб нещодавно підписав ще одного ветерана – 37-річного Елдіна Якуповіча.

Зрештою, не лише це додає головного болю тренерському штабу Евертона. Тривалий час перебувають поза грою Андрос Таунсенд, Бен Годфрі та Єррі Міна. Очевидно, не допоможе "ірискам" у найближчі грі Абдулай Дукуре.

Натомість у Вест Хема лазарет майже порожній. За винятком Наїфа Агуерда, усі футболісти у строю.