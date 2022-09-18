Заключительный матч 8-го тура состоится в воскресенье и начнется в 16.15 по киевскому времени. На "Гудисон Парк" встретятся Эвертон и Вест Хэм. Команда Виталия Миколенко будет пытаться одержать первую победу в сезоне.

Трансляция

Поединок между соседями в турнирной таблице, неудачно начавшими чемпионат, смотрите на setantasports.com. Комментировать игру будет Алексей Иванов.

Ориентировочные составы

Эвертон: Бегович – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Дэвис, Онана, Ивоби – Грэй, Макнилл, Гордон.

Вест Хэм: Ареола – Цоуфал, Керер, Доусон, Крессвелл, Эмерсон – Райс, Соучек, Пакета – Боуэн, Скамакка.

Арбитры

Главный рефери – Майкл Оливер, ассистенты: Стюарт Барт, Саймон Беннетт, четвертый рефери – Энди Мэдли, судьи VAR: Майк Дин, Дэн Кук.

Текущая форма

Спрогнозировать результат встречи на "Гудисон Парк" – пожалуй, труднее всего среди всех поединков тура. Эвертон и Вест Хэм одинаково неудачно стартовали и располагаются на дне таблицы, имея в активе по 4 пункта.

"Ириски" вместе с Лестером остаются в статусе команд, еще не побеждавших в текущем сезоне. Однако динамика у команды Фрэнка Лэмпарда положительная. Эвертон стартовал с двух поражений – от Челси (0:1) и Астон Виллы (1:2). А дальше началась затяжная ничейная серия, которая продолжается до сих пор. Трижды Эвертон завершал матчи со счетом 1:1 (против Ноттингем Форест, Брентфорда и Лидса), а в прошлом туре расписал нули в дерби с Ливерпулем.

Игровые проблемы испытывает и Вест Хэм. С одной стороны, лондонцы всего дважды не проиграли в этом сезоне. Однако они все же имеют в активе одну победу (1:0 над Астон Виллой). Важный фактор в преддверии встречи с Эвертоном – игровой ритм. Если "ириски" последний поединок провели еще 3 сентября, то подопечные Дэвида Мойес находятся в тонусе благодаря еврокубкам. "Молотки" за это время дважды победили в Лиге конференций.

История противостояний

Для Эвертона последние матчи против Вест Хэма складываются неудачно. В минувшем сезоне команда из Лондона дважды победила: 1:0 и 2:1. В последний раз в АПЛ на "Гудисон Парк" хозяева выигрывали еще в 2019-м.

Кадровая ситуация

Вратарская позиция является наиболее проблемной для Фрэнка Лэмпарда накануне воскресного поединка. Недавно повреждение получил основной кипер команды Джордан Пикфорд. Кроме того, в лазарете находится его дублер Энди Лонерган. Поэтому в компанию к 35-летнему вратарю Асмиру Беговичу клуб недавно подписал еще одного ветерана – 37-летнего Элдина Якуповича.

Впрочем, не только это создает головную боль тренерскому штабу Эвертона. Долгое время находятся вне игры Андрос Таунсенд, Бен Годфри и Йерри Мина. Очевидно, не поможет "ирискам" в ближайшей игре Абдулай Дукуре.

У Вест Хэма лазарет почти пуст. За исключением Наифа Агуэрда все футболисты в строю.