Евертон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Ліверпульський Евертон на власному полі приймає Манчестер Юнайтед у рамках 35-го туру Прем'єр-ліги. Наставники команд визначилися зі стартовими складами.

Поєдинок Евертон – Манчестер Юнайтед розпочинається о 15:30 за київським часом на Гудісон Парк. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанів

МЮ слід перемагати, щоб покращити власні шанси на фініш у топ-4 АПЛ. Натомість Евертон продовжує змагання за престиж – для підопічних Марку Сілви важливо посісти перше місце в рамках "іншої" Прем'єр-ліги. Суперники "ірисок" у цій битві – Уотфорд, Лестер і Вулверхемптон.

Стартові склади команд:

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Кін, Зума, Дінь – Шнайдерлін, Гуйє – Рішарлісон, Сігурдссон, Бернард – Келверт-Левін

Запасні: Стекеленбург, Ягелка, Волкот, Тосун, Маккарті, Девіс, Лукман

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Лінделеф, Смоллінг, Джонс, Далот – Матіч, Фред, Погба – Рашфорд, Марсьяль, Лукаку

Запасні: Ромеро, Янг, Перейра, Лінгард, Мата, Мактомінай, Санчес