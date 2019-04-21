Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанів

Олександр Зінченко повернувся в склад Манчестер Сіті після травми та допоміг команді здолати Тоттенхем у 35-му турі АПЛ. Оцінки англійських ЗМІ та реакція на гру українця – в нашому матеріалі.

Зінченко пропустив 4 матчі "містян" через пошкодження. Як тільки Олександр відновив тренування в загальній групі – Гвардіола відразу повернув його в основний склад. Гравець збірної України вийшов на гру з Тоттенхемом у старті, отримавши звичне місце на лівому фланзі оборони. Чимось особливим він не запам'ятався, але чітко показав, чому Пеп віддає йому перевагу перед Менді та Делфом, які не вразили за час відсутності Олекса.

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Зінченко традиційно став лідером команди за кількістю дотиків до м'яча (120) та передач (112). Завдяки асиметричній схемі Сіті найбільше атакував лівим флангом (47,8% наступів) – Олександр був важливою фігурою у білд-апі та прекрасно взаємодіяв з партнерами, які перевантажувати його зону, частіше стандартного зміщувався в центр на початковій стадії атак.

Карта передач Манчестер Сіті:

Українець (35-й номер) забезпечив 4 з 5 найпопулярніших напрямків руху м'яча в зустрічі: на Ляпорта (14-й номер) та від нього, на Гюндогана (8-й номер) та від нього. Якщо з короткими підготовчими передачами все було чудово, то з загостренням виникали проблеми. Спроби віддати середній/дальній пас вперед завершувалися здебільшого невдало.

Відразу після втрати володіння Зінченко намагався зайняти грамотну позицію та вступити у відбір. На перших хвилинах його кілька разів обіграли, однак загалом Олександр добре орієнтувався та не провалювався. В його активі вибивання, один вдалий підкат і 7 відборів та підбирань (6 з яких на чужій половині) – третій результат в команді. Статистика єдиноборств залишає бажати кращого (33%), виграв половину верхових дуелей.

Захисна карта Зінченка:

Враження від гри Олександра неоднозначні. Він точно не розчарував – відіграв солідно, але залишився в тіні, не показавши фірмової геометрії загострювальних передач і пропустивши суперників один-два рази за спину. У будь-якому випадку цей перфоманс був кращим за те, що видавали Делф та Менді в останніх матчах.

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Британська преса також розійшлася в думках щодо того, як оцінити Зінченка проти Тоттенхема. Авторитетні The Telegraph і Sky Sports не розгледіли в грі українця чогось особливого та виставили йому по 6 балів – найгірше в складі Ман Сіті, але стільки ж має півкоманди.

Журналіст ESPN по "містянах" Джонатан Сміт погоджується з колегами – 6 для Олександра. "Був не дуже ефективним. Зробив декілька необдуманих підкатів, а в окремих випадках втрачав м'яч", – акцентував на негативі автор.

А от Daily Mail виділило Зінченка серед найкращих оцінкою 7.5. Аналогічний бал має Едерсон, який відіграв дуже добре, а більше поставили лише Бернарду та Фодену. "Повернувся після травми та показав, чому він став першим вибором тренера на лівий фланг оборони. Виглядав небезпечним, викладався на повну під час атак і сильно відпрацював на захист", – характеризує українця видання.

Схожі оцінки виставив аналітичний портал Squawka – Зінченко отримав 7, а більше мають тільки ті ж два герої. "Черговим впевненим виступом довів, що може бути найкращим варіантом на позицію лівого захисника Манчестер Сіті. Не дозволяв Тоттенхему з легкістю атакувати свій фланг", – пише Харрі Едвардс.

Популярна місцева газета Manchester Evening News також відсипала Олександру компліментів: "Продовжив з того місця, де й зупинився перед травмою – боровся за кожен м'яч, добре проявив себе у контролі та точності передач. Зараз він є важливим елементом складу". Оцінка – 7.

Phil Foden Tottenham



83% pass accuracy

3 successful dribbles

2 shots on target

1 goal @StuBrennanMEN gives his #mcfc player ratings from the Etihad Stadium after City returned to the top of the @premierleague #MCITOT pic.twitter.com/6hfGA60AfZ — Manchester City News (@ManCityMEN) 20. April 2019

"Після нервового початку зустрічі Зінченку вдалося налагодити свою позиційну гру та поступово загасити контрвипади "шпор" своїм флангом. Однак старт поєдинку вийшов дуже поганим – і від оборони Сіті загалом, і від нього зокрема. Захисники повинні бути вдячними, що якимось дивом команда не пропустила", – інформує профільний сайт City Xtra, який виділив Зінченка найкращим в лінії оборони Манчестер Сіті, але загалом поставив низький бал – 5.

Вболівальники більш одноголосні у своїх враженнях від виступу Зінченка – вони його хвалять.

City's unsung hero is Zinchenko. We play better when he's on the pitch. — Stevie (@steviehcohen) 20. April 2019

"Зінченко – невизнаний герой Сіті. Коли він на полі, ми граємо краще".

-Ederson had probably his best performance today

-KDB

-Give Sterling & Bernardo 8 year contracts ASAP

-Zinchenko should be starting more with KDB out, he brings so much creativity it’s insane — M (@lnvertedNumber8) 20. April 2019

"Зінченко повинен більше грати, поки де Брюйне в лазареті. Він додає стільки креативу, неймовірно".

Звернули увагу на українця й відомі люди. Екс-гравець Манчестер Сіті Еді Майкі написав, що Зінченко зіграв добре:

Bernardo (must have an extra lung) top man AGAIN Sterling Zinchenko good and Ederson with vital saves #MCFC — Adie Mike (@AdieMike24) 20. April 2019

А репер Shotty Horroh, який активно підтримує Сіті, закликає втримати Зінченка за будь-яку ціну:

Keep Zinchenko at all costs — Shotty Horroh (@ShottyHorroh) 20. April 2019

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