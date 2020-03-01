Евертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд скандального матчу – VAR знову в дії

Евертон та Манчестер Юнайтед розійшлися миром (1:1) у 28-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч Евертон – Манчестер Юнайтед вийшов багатим на події. Вже в дебюті гри Де Хеа "привіз" гол у власні ворота, припустившись дитячої помилки. Втім, ще у першому таймі Фернандеш відновив рівновагу.

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Здавалося, гра йде до нічиєї, але вже у компенсований час Евертон забив вдруге. "Іриски" вже встигли відсвяткувати переможний гол, але їхні емоції були передчасними – після підказки VAR взяття воріт було скасоване.

МЮ залишився на 5-й позиції – 42 очки. Евертон має на 5 балів менше та розмістився на 11-му місці.