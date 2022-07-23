Віталій Миколенко з юними українцями на матчі проти Міннесоти / Getty Images

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив, що надасть українським біженцям безкоштовні квитки на товариський матч проти київського Динамо.

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"Іриски" співпрацюють одразу з шістьма радами Мерсисайду, щоб забезпечити безкоштовне запрошення сімей, які проживають у регіоні міста в рамках урядової програми "Дім для України". Зустріч пройде на Гудісон Парк 29 липня, причому її ініціатором виступили саме британці. Доходи від гри, включно з донатами вболівальників, підуть безпосередньо в гуманітарні благодійні організації, які підтримують Україну після вторгнення Росії.

"Ми прагнемо зробити все можливе, щоб допомогти людям, які постраждали від жахливої ​​війни в Україні" , – заявив головний тренер "ірисок" Френк Лемпард.

Евертон вже допомагав нашому народу у боротьбі проти російського вторгення. В березні клуб Віталія Миколенка перерахував 250 тисяч фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні.

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