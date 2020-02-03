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Ето’О назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось виходити на поле

11:26 885 Читать на русском
Ето’О назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось виходити на поле
Самюель Ето'О / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник Барселони Самюель Ето’О поділився враженнями від гри володаря "Золотого м’яча" Ліонеля Мессі, а також назвав найкращого футболіста, з яким грав в одній команді.

"Мені пощастило грати з дуже сильними гравцями, і кого б не назвали з моїх колишніх партнерів, це буде зірка або як мінімум добротний гравець. Якщо говорити про Мессі, це чужорідний елемент у земному футболі. Йому немає аналогів, він такий один.

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Багато хто говорить, що він би не був таким великим, якби виступав за інший клуб, але я маю іншу думку. У будь-якій команді всі б намагалися підтягнутися до його рівня, а він би продовжував творити історію.

Але якщо вибирати когось одного, то я б вибрав не Лео, а Андреса Іньєсту. Навіть я не міг сачканути або не добігти після його пасу. Всі його дії на футбольному полі були геніальними", – сказав Ето’О в інтерв’ю виданню Известия.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Ето’О оголосив про завершення кар’єри. Останнім клубом в кар'єрі Ето'О був Катар, в складі якого він провів 11 матчів і забив 4 м'ячі. За свою багаторічну кар'єру, серед інших клубів, форвард встиг пограти за Реал, Інтер, Анжи, Сампдорію, Евертон, але головною командою в його кар'єрі була Барселона, у складі якої він забив 108 м'ячів у 145 проведених матчах.

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Теги
Іспанія Самюель Ето'О Самюель Ето'О Андрес Іньєста Андрес Іньєста Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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