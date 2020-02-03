Это'О назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось выходить на поле

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О поделился впечатлениями от игры обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, а также назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

"Мне посчастливилось играть с очень сильными игроками, и кого бы не назвали из моих бывших партнеров, это будет звезда или как минимум добротный игрок. Если говорить о Месси, это чужеродный элемент в земной футболе. Ему нет аналогов, он такой один.

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Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой команде все бы пытались подтянуться до его уровня, а он бы продолжал творить историю.

Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть либо не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле были гениальными", – сказал Это'О в интервью изданию Известия.

Напомним, в сентябре 2019 года Это’О объявил о завершении карьеры. Последним клубом в карьере Это'О был Катар, в составе которого он провел 11 матчей и забил 4 мяча. За свою многолетнюю карьеру, среди прочих клубов, форвард успел поиграть за Реал, Интер, Анжи, Сампдорию, Эвертон, но главной командой в его карьере была Барселона, в составе которой он забил 108 мячей в 145 проведенных матчах.

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