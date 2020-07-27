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Етнічний українець готовий перейти в російський клуб і обирає з-поміж лідерів РПЛ

16:57 - Читать на русском
Етнічний українець готовий перейти в російський клуб і обирає з-поміж лідерів РПЛ
Ерік Святченко / Getty images

Аллан Йєнсен Бек, агент захисника данського Мітьюлланда Еріка Святченка, заявив, що його клієнт дійсно може продовжити кар'єру в Росії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в послугах 28-річного данського футболіста з українським корінням зацікавлені московські Динамо і ЦСКА, а також казанський Рубін.

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"Я можу підтвердити, що до нього є інтерес з Росії, йому було б цікаво там грати. Але з ЦСКА я вже якийсь час не спілкувався", – сказав Бек у коментарі для Sport24.

До слова, Святченко майже всю професіональну кар'єру провів у складі Мітьюлланда. Лише в сезонах-2015/16 і 2016/17 він захищав кольори Селтіка. У минулому сезоні він відіграв 33 матчі, в яких забив 6 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.

Додамо, що Ерік – син харківського художника Сергія Святченка, який емігрував до Данії в 1990 році, де через рік у нього народився син. Футбольну освіту гравець здобув у системі Віборга. За національну збірну Днаії провів 5 матчів, у яких забив 1 гол.

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ЦСКА Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Динамо Москва Мітьюлланд Мітьюлланд Росія Ерік Ерік Святченко Світ Рубін Рубін
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