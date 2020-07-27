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Ліверпуль підтвердив трансфер Ловрена в Зеніт

15:20 - Читать на русском
Ліверпуль підтвердив трансфер Ловрена в Зеніт
Деян Ловрен / фото: Ліверпуль

Пітерський Зеніт та англійський Ліверпуль досягли домовленості про перехід хорватського захисника Деяна Ловрена.

Російський клуб підписав з 31-річним гравцем контракт терміном на три роки, повідомляє прес-служба петербурзького клубу. Ліверпуль теж підтвердив трансфер на своєму офіційному сайті.

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До слова, Ловрен у складі Ліверпуля став чемпіоном Англії, переможцем Ліги чемпіонів і володарем Суперкубка УЄФА. У складі збірної Хорватії він в 2018 році здобув срібні медалі чемпіоном світу.

Додамо, що у минулому сезоні Ловрен зіграв за Ліверпуль у всіх турнірах 15 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 1 гольову передачу. У Зеніті він повинен стати партнером Ярослава Ракицького у центрі захисту.

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Теги
Росія Трансфери Трансфери Ліверпуля Деян Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Зеніт Зеніт
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