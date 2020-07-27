Этнический украинец готов перейти в российский клуб и выбирает среди лидеров РПЛ

Аллан Йенсен Бек, агент защитника датского Митьюлланда Эрика Святченко, заявил, что его клиент действительно может продолжить карьеру в России.

Ранее российские СМИ сообщали, что в услугах 28-летнего датского футболиста с украинскими корнями заинтересованы московские Динамо и ЦСКА, а также казанский Рубин.

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"Я могу подтвердить, что к нему есть интерес из России, ему было бы интересно там играть. Но с ЦСКА я уже некоторое время не общался", – сказал Бек в комментарии для Sport24.

К слову, Святченко почти всю профессиональную карьеру провел в составе Митьюлланда. Только в сезонах 2015/16 и 2016/17 он защищал цвета Селтика. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Добавим, что Эрик – сын харьковского художника Сергея Святченко, эмигрировавшего в Данию в 1990 году, где через год у него родился сын. Футбольное образование игрок получил в системе Виборга. За национальную сборную Днаии провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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