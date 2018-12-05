Саррі: Челсі щотижня обговорює новий контракт Азара з його агентами

Іспанія — 12:36 4485
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"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"
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Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливостіОвертайм — 12:00 1744
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Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зривуІталія — 09:23 1021
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Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренераІспанія — 08:00 1289
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Лунін показав увесь свій воротарський талант в Кубку Іспанії – відео сейвів українця за ЛеганесІспанія — 00:41 10220
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