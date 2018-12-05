Саррі: Челсі щотижня обговорює новий контракт Азара з його агентами

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, як просувається підписання нового контракту з Еденом Азаром.

"Клуб може підписати новий договір негайно, але рішення залишається за Еденом. Звичайно, я хочу зберегти його в команді, але тільки в тому випадку, якщо він сам хоче тут залишатися.

Азар відверто розповів про ймовірність переходу в Реал або ПСЖ

Я точно знаю, що клуб обговорює з представниками Азара продовження контракту щотижня. Тому, якщо з'являться якісь новини, клуб відразу поставить мене до відома", – цитує Саррі Sky Sports.

Реал хоче обміняти Бейла на Азара

Бельгієць зіграв за Челсі у 16 матчах цього сезону в усіх турнірах. Азар зміг забити 8 голів та віддати 5 результативних передач. Вінгера давно пов’язують з Реалом.