Чемпионат Испании 2022/23, 23-й тур

Эспаньол – Мальорка – 2:1

Голы: Брейтвейт, 22, 51 – Мурики, 41

Кадис – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Гвардиола, 74

Удаление: Катена, 90+7 (Райо Вальекано)

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Субельдия, 40 (автогол)

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Эспаньол переиграл Мальорку, одержав вторую подряд победу. Мартин Брейтвейт оформил дубль, что и неудивительно – он забивал в трех из четырех последних поединков против балеарцев. Благодаря этому каталонцы нарастили отрыв от зоны вылета до пяти очков. Островитяне же потеряли шанс догнать Райо Вальекано, который держится шестым.

Кадис покинул зону вылета, одержав сенсационную победу над все тем же Райо Вальекано. Поединок был небогатым на моменты - "желтая субмарина", например, нанесла всего 5 ударов по воротам (у мадридцев лишь 10). Тем не менее, они создали 2 явных голевых эпизода, один из которых удалось реализовать.

Героем стал Серхи Гвардиола, который отличился на 74-й минуте и принес победу андалусийцам. Кадис благодаря этому поднялся с 18 на 14 позицию. Для Райо же продолжилось кадисское проклятие – мадридцы выиграли лишь один официальный матч на поле "подводников" и лишь однажды забили там больше одного мяча (22 апреля 1973 года в Сегунде).

Валенсия одержала сенсационную победу над Реал Сосьедадом. "Летучие мыши" выглядели слабенько, нанеся 8 ударов на 0,44 xG, однако "чури-урдин" действовали не намного лучше. Все решил один единственный гол, который левантийцы даже не забивали – за них это сделал Субельдия, срезав мяч в собственные ворота. 1:0!

Таким образом, Валенсия прервала 8-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Это первая победа под руководством нового тренера Рубена Бархи - он провел лишь второй поединок во главе команды. Реал Сосьедад, в свою очередь, не смог приблизиться к мадридскому Реалу на расстояние шести очков.

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