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Еспаньйол може бути покараний за глум над сім'єю Піке під час дербі з Барселоною

11:38 306 Читать на русском
Еспаньйол може бути покараний за глум над сім'єю Піке під час дербі з Барселоною
Жерар Піке / Diario AS

Керівництво Ла Ліги збирається оштрафувати Еспаньйол за поведінку вболівальників під час поєдинку 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони (2:2). Фанати впродовж матчу всіляко ображали оборонця "блаугранас" Жерара Піке.

23’ Давід Лопес Сілва
88’ У Лей
 
Луїс Суарес 50’
Артуро Відаль 59’
Френкі де Йонг 75’
23’ Давід Лопес Сілва
50’ Луїс Суарес
59’ Артуро Відаль
75’ Френкі де Йонг
88’ У Лей

Представники ліги прагнуть покарати "папуг" за порушення етичних норм, повідомляє Marca.

Несподівана невдача "блаугранас" у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:2

Упродовж каталонського дербі проти Барселони вболівальники Еспаньйола скандували образи на адресу Піке та його сім'ї: "Піке – козел, у Шакіри є член, твій син – від Вакасо, а ти – п*дик". Арбітр матчу не зазначив цей інцидент у протоколі, але Ла Ліга має записи виявів зневаги та передасть їх до Комітету з проведення змагань і Комісії у боротьбі з насильством.

Схожа ситуація у дербі склалася два роки тому. Тоді Еспаньйол отримав штраф у розмірі 24 тисяч євро.

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Іспанія Барселона Барселона Еспаньйол - Барселона Жерар Піке Жерар Піке Еспаньйол Еспаньйол Шакіра футбольні фанати Ла Ліга
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