Еспаньйол може бути покараний за глум над сім'єю Піке під час дербі з Барселоною

Керівництво Ла Ліги збирається оштрафувати Еспаньйол за поведінку вболівальників під час поєдинку 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони (2:2). Фанати впродовж матчу всіляко ображали оборонця "блаугранас" Жерара Піке.

Представники ліги прагнуть покарати "папуг" за порушення етичних норм, повідомляє Marca.

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Упродовж каталонського дербі проти Барселони вболівальники Еспаньйола скандували образи на адресу Піке та його сім'ї: "Піке – козел, у Шакіри є член, твій син – від Вакасо, а ти – п*дик". Арбітр матчу не зазначив цей інцидент у протоколі, але Ла Ліга має записи виявів зневаги та передасть їх до Комітету з проведення змагань і Комісії у боротьбі з насильством.

Схожа ситуація у дербі склалася два роки тому. Тоді Еспаньйол отримав штраф у розмірі 24 тисяч євро.

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