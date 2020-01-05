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Несподівана невдача "блаугранас" у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:2

09:35 277 Читать на русском
Несподівана невдача "блаугранас" у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:2
Ліонель Мессі / твіттер ФК Барселона

Барселона втратила перемогу над Еспаньйолом в рамках 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Еспаньйол – Барселона.

23’ Давід Лопес Сілва
88’ У Лей
 
Луїс Суарес 50’
Артуро Відаль 59’
Френкі де Йонг 75’
23’ Давід Лопес Сілва
50’ Луїс Суарес
59’ Артуро Відаль
75’ Френкі де Йонг
88’ У Лей

Еспаньйол відкрив рахунок в першій половині, гол на рахунку Давіда Лопеса. По перерві Барселона не тільки відігралась, а й вийшла вперед. Спочатку Суарес забив сам, а трохи згодом асистував Відалю. Але де Йонг підвів "блаугранас", отримавши другу жовту картку. Еспаньйол скористався цим, У Лей наприкінці матчу приніс "папугам" нічию.

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Таким чином, Барселона набрала 40 очок і повернулася на перше місце Прімери завдяки кращій різниці голів. Еспаньйол набрав 11 пунктів, але залишився останнім у турнірній таблиці.

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Відеоновини Еспаньйол - Барселона Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Іспанія
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