Несподівана невдача "блаугранас" у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:2

Барселона втратила перемогу над Еспаньйолом в рамках 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Еспаньйол – Барселона.

Еспаньйол відкрив рахунок в першій половині, гол на рахунку Давіда Лопеса. По перерві Барселона не тільки відігралась, а й вийшла вперед. Спочатку Суарес забив сам, а трохи згодом асистував Відалю. Але де Йонг підвів "блаугранас", отримавши другу жовту картку. Еспаньйол скористався цим, У Лей наприкінці матчу приніс "папугам" нічию.

Барселона втратила перемогу в каталонському дербі – героєм Еспаньйола став китаєць, лідера Прімери підвів де Йонг

Таким чином, Барселона набрала 40 очок і повернулася на перше місце Прімери завдяки кращій різниці голів. Еспаньйол набрав 11 пунктів, але залишився останнім у турнірній таблиці.